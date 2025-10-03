Perplexity lanza Comet, su navegador gratis con inteligencia artificial

Perplexity liberó su navegador Comet para todos los usuarios con cuenta gratuita. La herramienta, basada en Chromium, integra su motor de búsqueda y ofrece respuestas con fuentes. Sus funciones incluyen traducción, resumen de páginas y gestión de proyectos. Anteriormente estaba limitado a suscriptores de pago.

La empresa de inteligencia artificial Perplexity liberó Comet, su navegador basado en Chromium, para todos los usuarios con cuenta gratuita. Antes limitado a suscriptores de 200 dólares mensuales, Comet ahora está disponible sin coste y sin invitación.

Comet integra el motor de búsqueda de Perplexity y transforma cada consulta en un prompt que ofrece respuestas directas, con fuentes verificables. El navegador puede aprender de los hábitos del usuario, traducir y resumir páginas, y recuperar información del historial.

La versión gratuita incluye herramientas como Discover, para recomendaciones de contenido, y Spaces, para organizar proyectos. También ofrece asistencia para comparar precios, buscar vuelos o gestionar finanzas.

