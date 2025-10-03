Un cubano entre líderes por Bota de Oro del Mundial Sub-20

Tras sus dos penales convertidos ante Italia, el delantero cubano Michael Camejo aparece hoy entre los líderes en la lucha por la Bota de Oro en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Alfredo Boada Mola | Foto tomada de fifa.com

Camejo salió del banco de suplentes en la segunda parte del partido ante la Azurra, que los italianos ganaban por 2-0, en una decisión acertada del DT Pedro Pablo Pereira, en el partido jugado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por el Grupo D del torneo.

El número 10 de Los Leones del Caribe anotó los dos penales (en los minutos 70 y 87) con los cuales la escuadra de la isla caribeña remontó la desventaja de dos goles para un histórico empate 2-2 ante Italia, actual subcampeona mundial de la categoría, y así sumar su primer punto en estos torneos mundialistas juveniles.

Sin sentirse la presión, Camejo anotó el primer tanto desde los 12 pasos tras una revisión que determinó que el defensor italiano Andrea Natali había golpeado al centrocampista cubano Marcos Campos con un codazo dentro del área, y el segundo penalti ocurrió poco después, cuando el central azul Christian Corradi fue sancionado, por otra revisión, tras empujar al delantero Didier Reinoso.

Ahora Cuba tendrá la oportunidad de disputar la clasificación en el último partido de la fase de grupos contra el campeón de Asia Australia, que suma cero puntos tras sus dos derrotas contra Italia y Argentina.

La lucha por la Bota de Oro Adidas en Chile 2025 es liderada por el estadounidense Benjamin Cremaschi y el argentino Alejo Sarco, ambos con tres goles, seguidos por el cubano Michael Camejo, el estadounidense Nolan Norris, el ucraniano Hennadii Synchuk, el japonés Rion Ichihara, el mexicano Gilberto Mora, el argentino Ian Subiabre, el marroquí Yassir Zabiri, todos con dos perforaciones.

El historial de ganadores de la Bota de Oro tiene al argentino Javier Saviola con el récord de más goles en una edición, con 11 en 2001.

Como dato curioso, el noruego Erling Haaland es el único jugador que anotó todos los goles que le valieron la Bota de Oro en un partido, cuando estampó nueve en el triunfo 12-0 sobre Honduras en 2019.

Solamente un jugador ha ganado la Bota de Oro en la Copa Mundial Sub-20 y la Copa Mundial de la FIFA: el ruso Oleg Salenko, quien obtuvo los premios en Arabia Saudita 1989 (5 goles) y Estados Unidos 1994 (6 goles), respectivamente.

Argentina y Brasil son los países con más ganadores de la Bota de Oro. Ambas naciones sudamericanas con cuatro. Ramón Díaz, Javier Saviola, Lionel Messi y Sergio Agüero por la Albiceleste, y Guina, Geovani Silva, Adailton y Henrique por el gigante sudamericano.

El sábado, la selección masculina cubana sub-20 de fútbol irá en busca de un puesto en los octavos de final de la Copa Mundial de Chile 2025 en su tercer partido por el Grupo D ante Australia, desde las 19:00, hora de Cuba, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

Se trata de la mejor actuación de Cuba en un Mundial sub-20 de fútbol, luego de que en su primera participación, en Türkiye 2013, perdiera los tres partidos con un solo gol anotado.

Los cubanos tienen la posibilidad de lograr un puesto entre los cuatro mejores terceros lugares de los seis grupos de la lid para pasar a la siguiente fase de eliminatoria directa del torneo.

Argentina lidera la llave D con seis puntos, Italia (4) va segunda, y tercera marcha Cuba (1), por delante de Australia (0).

Al Campeonato Mundial sub-20 en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre, asisten 24 selecciones nacionales, y por América Latina y el Caribe están además de Cuba y Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, Panamá y Chile.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.