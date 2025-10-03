Huelga general en Italia contra el genocidio de Israel en Gaza

Italia amaneció hoy en medio de una huelga general convocada por las principales agrupaciones sindicales de esta nación, en protesta contra el genocidio israelí en Gaza y los ataques de Tel Aviv contra la Flotilla Global Sumud (GSF).

Participan en esta demostración los afiliados a la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), así como a la Unión Sindical de Base (USB) y otros gremios, quienes convocaron a un paro que este viernes se extenderá por todo el país, como parte de una ola de protestas populares contra la agresión sionista.

Esta movilización involucra a sectores clave como el transporte, la educación, la sanidad y la logística, como respuesta de los sindicatos italianos a la masacre de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y al asalto marítimo contra los barcos de la GSF que transportaban ayuda humanitaria a esa zona, destaca un comunicado.

El reciente abordaje en aguas internacionales por fuerzas sionistas de embarcaciones civiles de esa flotilla, en la que también participaron ciudadanos italianos, es descrito en la nota como un “incidente extremadamente grave” y un “ataque contra civiles desarmados que participaban en una misión de paz”.

Un reporte divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24 destaca que la CGIL y la USB unieron sus fuerzas para exigir al gobierno italiano medidas decisivas para proteger a los activistas, condenar el ataque y suspender la cooperación militar con Israel.

Pocas horas antes del inicio de la huelga tuvo lugar, en la noche del jueves último, la marcha de más de 50 mil personas por las calles de Roma, la cual recorrió las céntricas avenidas Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Viale Aventino y Viale della Pirámide Cestia, desde el Coliseo hasta la céntrica Plaza de San Pablo.

Las demostraciones continuarán a lo largo de esta jornada y se prevé para el próximo sábado una nueva movilización nacional en Italia en apoyo a la causa palestina, agrega la fuente.

