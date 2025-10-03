OMS exige fin de guerra en Gaza y denuncia la alta cifra víctimas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó hoy el fin de la agresión israelí contra Gaza, tras señalar que allí murieron más de 66 mil palestinos por el conflicto.

Casi 170 mil más resultaron heridos durante los dos años de guerra, señaló el funcionario en la red social X.

De esa cifra, subrayó, la OMS estima que 25 por ciento tienen lesiones que cambiaron sus vidas, por lo cual necesitan rehabilitación inmediata y continua.

“Las explosiones que causan estas lesiones también destruyen las instalaciones y servicios de salud necesarios para tratarlas”, apuntó.

Ghebreyesus llamó a “todas las partes de este conflicto a elegir la paz”, en medio de una ofensiva del Ejército israelí a gran escala contra la ciudad de Gaza.

Poco antes, también en X, el jefe de la OMS condenó la muerte de un terapeuta y las heridas a un fisioterapeuta y un cirujano ortopédico en un ataque israelí en el enclave costero.

“Menciono sus profesiones porque hablé hoy de la urgente necesidad de esta atención especializada para los miles de habitantes de Gaza heridos”, expresó.

Al respecto, aseguró que cada pérdida de un trabajador médico es una tragedia para sus familias, sus colegas y las personas a las que nunca podrán ayudar.

En los últimos dos años, verificamos más de mil 700 ataques a centros de salud tanto en la Franja como en Cisjordania, que provocaron más de mil muertos y mil 800 heridos, denunció.

