Inicia Jornada Científica en hospital Carlos Manuel de Céspedes

Este jueves comenzó la Jornada Científica Provincial en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes por su aniversario 58. Participaron expertos e investigadores del sector médico. El evento impulsa la investigación y actualización profesional en temas clave de salud.

Foto: Madannis Castillo

En el marco del aniversario 58 de la fundación del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, este jueves dio inicio la Jornada Científica Provincial, en la Sala de Conferencias de la propia institución.

El acto de apertura contó con la presencia de miembros del consejo de dirección del hospital, representantes del área de posgrado e investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas,doctores en ciencias, así como la comunidad científica participante.

Foto: Madannis Castillo

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Julio César González Aguilera, quien abordó el tema “Brechas de investigación científica en ciencias médicas”, marcando el comienzo de una intensa jornada de análisis y debate.

Durante el evento se presentaron estudios relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles, cáncer, atención a pacientes quirúrgicos y educación médica, temáticas clave para el desarrollo de la ciencia médica en la provincia.

La Jornada Científica Provincial constituye un espacio esencial para el intercambio de conocimientos, el fomento a la investigación y la actualización profesional del personal médico y académico del territorio.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma