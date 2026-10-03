Firmarán convenio de colaboración Comité Provincial de la Uneac y la Universidad de Granma

El Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Universidad de Granma trabajan en un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

A través del perfil de la organización cultural en la red social Facebook se dio a conocer que la firma del mismo tendrá lugar en el contexto de la edición 32 de la Fiesta de la Cubanía, a celebrarse del 17 al 20 de octubre.

Camila Leyva, especialista en comunicación de la Uneac, refirió que el convenio abrirá caminos para la superación de creadores miembros o no de la organización.

Igualmente, posibilitará el desarrollo de investigaciones, la organización de talleres, diplomados y proyectos conjuntos, así como el intercambio permanente entre creadores, docentes y estudiantes.

El convenio no tratará solamente de capacitación se trata de fortalecer la institucionalidad, garantizar el relevo y asegurar que la cultura cubana cuente con herramientas sólidas para crecer y sostenerse.

La especialista resaltó también que, la profesionalización permitirá defender mejor el valor social del arte, gestionar con mayor eficiencia los espacios y proyectos, y estrechar lazos con universidades y centros de conocimiento.

La Fiesta de la Cubanía, como celebración de nuestras raíces y de nuestra identidad, se convertirá así en el momento ideal para sellar una alianza que apuesta por el futuro.

Para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, la profesionalización resulta una condición indispensable para elevar la calidad de la creación, la gestión, la promoción y la investigación cultural.

Asimismo, significa formación continua, actualización de saberes, diálogo con la academia y desarrollo de capacidades que permitan a escritores, artistas y profesionales de la cultura responder con eficacia a los desafíos del presente.

La firma de este convenio con la Universidad de Granma es una muestra de la colaboración y la superación constante con el objetivo de defender con calidad y pertinencia, lo más valioso de nuestra nación: su cultura.

Radio Bayamo