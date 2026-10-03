Desarrollaran en Bayamo Jornada Científica por aniversario 59 del Hospital Carlos Manuel de Céspedes 

En homenaje al 59 aniversario de la fundación del Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes se desarrolla una jornada científica en la propia institución de salud.

El encuentro tendrá lugar el 9 de octubre y constituirá un espacio para socializar los resultados de investigaciones, intercambiar experiencias y promover soluciones a las principales problemáticas de salud de la población.

Durante la jornada se abordarán temas de gran importancia para la práctica asistencial, docente e investigativa, entre ellos la atención materno-infantil, la atención al paciente clínico, quirúrgico y grave, la introducción de herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, así como la atención integral de enfermería.

También se analizarán aspectos relacionados con la ética médica y la bioética, la rehabilitación integral en enfermedades clínicas y quirúrgicas, y el comportamiento de las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles.

De igual manera, serán objeto de debate la innovación, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial aplicadas a la salud, la investigación educacional y pedagógica.

Radio Bayamo