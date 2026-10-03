Desarrollaran en Bayamo Jornada Científica por aniversario 59 del Hospital Carlos Manuel de Céspedes 

El encuentro tendrá lugar el 9 de octubre y constituirá un espacio para socializar los resultados de investigaciones, intercambiar experiencias y promover soluciones a las principales problemáticas de salud de la población.
Durante la jornada se abordarán temas de gran importancia para la práctica asistencial, docente e investigativa, entre ellos la atención materno-infantil, la atención al paciente clínico, quirúrgico y grave, la introducción de herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, así como la atención integral de enfermería.
También se analizarán aspectos relacionados con la ética médica y la bioética, la rehabilitación integral en enfermedades clínicas y quirúrgicas, y el comportamiento de las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles.
De igual manera, serán objeto de debate la innovación, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial aplicadas a la salud, la investigación educacional y pedagógica.