Informan en conferencia de prensa actividades por el aniversario 50 de la creación de la ANIR

Con motivo del aniversario 50 de la creación de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores de Cuba, se dio a conocer la víspera el programa de actividades de la jornada. La misma comenzará este PRIMERO de octubre y finalizará el próximo día 30. Entre las principales acciones previstas destacan la estimulación a innovadores y el reconocimiento a empresas con resultados relevantes en la actividad científica y técnica.