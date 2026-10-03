Comprometidos agropecuarios granmenses con incrementar producción de alimentos

Con el compromiso de aplicar las transformaciones económicas y sociales de manera ágil, con profundidad y coherencia, en poco tiempo, e incrementar la producción de alimentos, los trabajadores agropecuarios granmense celebran, este 3 de octubre, su día.

Para lograrlo han de producir con eficiencia, aprovechar bien la tierra y obtener una adecuada relación entre los gastos, costos y precios, que permita satisfacer mejor las necesidades de alimentos de la población.

Durante la jornada, el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en el territorio ha realizado diversas actividades, dedicadas a la recuperación productiva y de reconocimiento a los afiliados destacados y la entrega de donativos alimenticios a instituciones sociales.

Asimismo, otorgó la Distinción Marcos Martí a quienes han laborado ininterrumpidamente en este universo durante 20 y 25 años, las mujeres y hombres, respectivamente, y se reconoció el trabajo de varios colectivos, unidades básicas de producción cooperativa y empresas municipales agroindustriales, entre la que destaca la Paquito Rosales, de Yara, sede este sábado, del acto provincial.

El Día del Trabajador Agropecuario se desarrolla coincidente con esta fecha, pero de 1963, cuando fue promulgada la Segunda Ley de Reforma Agraria que dispuso la nacionalización de las tierras, para ponerlas a disposición de la producción de alimentos y que asestó un golpe definitivo a la burguesía terrateniente.

La Demajagua