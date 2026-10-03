Comprometidos agropecuarios granmenses con incrementar producción de alimentos

Con el compromiso de aplicar las transformaciones económicas y sociales de manera ágil, con profundidad y coherencia, en poco tiempo, e incrementar la producción de alimentos, los trabajadores agropecuarios granmense celebran, este 3 de octubre, su día.

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Para  lograrlo  han de producir con eficiencia, aprovechar  bien la tierra y obtener  una adecuada relación entre los gastos, costos y  precios, que permita  satisfacer mejor las necesidades de alimentos de la población.

Durante la jornada, el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en el territorio ha realizado diversas actividades, dedicadas a la recuperación productiva y de  reconocimiento  a  los afiliados destacados  y la  entrega de donativos alimenticios  a instituciones sociales.

Asimismo, otorgó la Distinción Marcos Martí a quienes han laborado ininterrumpidamente en este universo durante 20 y  25 años, las mujeres y hombres, respectivamente,  y se reconoció  el trabajo de varios colectivos, unidades básicas de producción cooperativa  y empresas  municipales  agroindustriales, entre la que destaca  la  Paquito Rosales, de Yara, sede este sábado,   del acto provincial.

El Día del Trabajador Agropecuario se desarrolla coincidente con esta fecha, pero de 1963, cuando fue  promulgada la Segunda Ley de Reforma Agraria que dispuso la nacionalización de las tierras,  para ponerlas a disposición de la producción de alimentos  y que asestó un golpe definitivo a la burguesía terrateniente.

La Demajagua

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