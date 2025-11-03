Condena Cuba continuos ataques de Israel contra el Líbano

En su cuenta oficial en X, el Canciller subrayó que estas acciones de Tel Aviv además de incumplir el acuerdo (en vigor desde noviembre de 2024), violan el Derecho Internacional.
“Régimen sionista debe respetar la soberanía y la integridad territorial libanesas y no interferir en sus asuntos internos”, sentenció el jefe de la diplomacia cubana.
De acuerdo con autoridades libanesas, este sábado cuatro personas murieron en el distrito de Nabatiyeh a causa de un ataque israelí con un misil guiado.
Luego del acuerdo de alto el fuego entre Hizbulá e Israel, hace un año, Naciones Unidas ha documentado más de un centenar de civiles muertos en el Líbano y la denuncia de nuevas posiciones israelíes en territorio libanés.