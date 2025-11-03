Embajadora de Cuba agradece voto de Australia contra bloqueo EEUU (+Foto)

La embajadora de Cuba aquí, Tanieris Diéguez, agradeció hoy la favorable posición de Australia en la reciente votación en Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra su país.

Fotos Cortesía Embajadora Tanieris Diéguez

Diéguez transmitió el reconocimiento al ministro asistente de Relaciones Exteriores Matt Thistlethwaite, quien la recibió junto a funcionarios de la división de América Latina de la cancillería australiana con motivo del término de su misión.

En el encuentro ambos coincidieron en señalar las potencialidades existentes para desarrollar e impulsar las relaciones bilaterales en áreas como el deporte, la salud, la educación, la cultura, la biotecnología y la minería.

La diplomática cubana también fue recibida este lunes por la gobernadora general de Australia, Samantha Joy Mostyn, con quien dialogó sobre el desarrollo de los nexos bilaterales y en particular sobre las experiencias de cooperación entre los dos países en el ámbito educacional.

Al respecto, Diéguez resaltó la aplicación en la nación oceánica, a partir de 2012, del método cubano de alfabetización Yo Si puedo en 13 comunidades aborígenes de Nueva Gales del Sur, Queensland y el Territorio del Norte, como resultado de lo cual se graduaron más de 300 estudiantes.

Tanto la Gobernadora General como Thistlethwaite reconocieron el trabajo de la diplomática cubana y le trasmitieron sus deseos de éxitos en sus futuras misiones.

Australia fue una de los 165 países que votaron a favor de la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al bloqueo que desde hace más de 60 años mantienen sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra la isla, la cual fue aprobada por aplastante mayoría.

Respecto a la colaboración bilateral, vale recordar que en abril último las Federaciones Nacionales de Béisbol de Cuba y Australia suscribieron un acuerdo de cooperación que apunta a fortalecer su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

El convenio, suscrito en la sede de la misión diplomática cubana por la embajadora Diéguez y el CEO de la Liga y de la Federación Australiana de ese deporte, Glenn Williams, constituyó un paso importante en el objetivo de estrechar los vínculos deportivos entre ambos países, en particular en esta disciplina.

Entre otras acciones, el acuerdo incluye la realización de topes deportivos, la cooperación entre los equipos nacionales de ambos países, posibilidades de entrenamientos conjuntos, participación en eventos, y otros temas de interés como la colaboración en este deporte con vista a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

Durante la ceremonia ambas partes ratificaron la voluntad de lograr una eficaz aplicación del acuerdo, de modo que beneficie el desarrollo del béisbol en ambos países.

Según declaró entonces a Prensa Latina la diplomática, este tipo de instrumentos resultan muy útiles para crear sinergias y desarrollar la cooperación en un área como el deporte, en particular el béisbol, en la cual existen intereses comunes y muchos retos con vistas a diferentes eventos internacionales.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959