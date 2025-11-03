Israel continúa su matanza en Gaza y Cisjordania, denuncia Erdogan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, denunció hoy que Israel persiste en sus acciones de ocupación y asesinatos en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, pese a los esfuerzos por mantener el alto el fuego.

Durante la inauguración de la 41ª reunión del Comité Permanente de Cooperación Económica y Comercial de la Organización de Cooperación Islámica (COMCEC), celebrada en el Centro de Congresos de Estambul, el mandatario afirmó que el movimiento palestino Hamás mantiene su compromiso con el acuerdo de tregua, mientras Israel continúa violándolo con nuevos ataques.

Hamás está muy comprometido con el alto el fuego, pero el historial de Israel en este sentido es muy malo, subrayó Erdogan, al señalar que más de 200 personas inocentes han sido asesinadas en Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo.

El presidente turco advirtió, además, sobre los intentos de Tel Aviv de anexionar Cisjordania, alterar el estatus de Jerusalén y violar la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa, hechos que calificó de inaceptables.

No podemos permitir que Israel cambie la realidad histórica y espiritual de Jerusalén ni que siga adelante con su política de ocupación”, expresó el mandatario ante los representantes de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI).

En otro momento de su intervención, Erdogan anunció que este año se añadirán ocho nuevos proyectos al marco del Programa COMCEC-Jerusalén, que ya cuenta con 20 iniciativas en ejecución, orientadas al apoyo económico y social al pueblo palestino.

El jefe de Estado reiteró el llamado de Türkiye a la comunidad internacional para que se adopten medidas efectivas destinadas a poner fin a la agresión israelí y garantizar una paz justa y duradera en Palestina, basada en la solución de dos Estados y el respeto al derecho internacional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959