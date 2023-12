Falleció el Periodista, documentalista y Director de Televisión Daniel Diez Castrillo, Premio Nacional de Televisión.

Nació en la ciudad de La Habana, el 15 de abril de 1946. Con apenas 13 años se incorporó a la Campaña de Alfabetización, en la Sierra Maestra. Cursó la enseñanza media en la Escuela Técnica de Comunicaciones Osvaldo Herrera y luego, en la Universidad de La Habana, se graduó de Periodismo.

En 1967 ingresó al Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, ICAIC, donde laboró durante 15 años como sonidista, musicalizador y periodista en más de 500 noticieros ICAIC Latinoamericano, y en unos 50 documentales, junto al prestigioso cineasta Santiago Álvarez. Integró, además, las delegaciones periodísticas del Noticiero ICAIC Latinoamericano que participaron en varios eventos internacionales.

En 1981 pasó a trabajar en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), como director y documentalista, en programas informativos, deportivos, dramatizados y revistas, así como en la producción de cerca de 90 documentales.

Fue fundador del Canal CH-TV, convertido años más tarde en Canal Habana.

Su experiencia como alfabetizador resultaría una motivación para la creación de la Televisión Serrana, la que fundó en 1993, en San Pablo del Yao, Sierra Maestra. Novedoso proyecto, donde los habitantes de las montañas resultaron los protagonistas de la realización de sus documentales y escuela de varias generaciones de realizadores, donde además, gestó otras importantes iniciativas como el Centro de Estudios para la Comunicación Comunitaria, el Video-Carta, vía para el intercambio entre comunidades y culturas, y los Grupos Alternativos de Creación Audiovisual.

Por sus resultados, fue promovido a Vicepresidente para la Creación Artística del ICRT de 2002 a 2006.

Se desempeñó como conferencista y jurado en diversos eventos internacionales y festivales de cine, entre los que se destacan los de Guatemala, México, Bolivia, Brasil y La Habana. Asimismo, desarrolló una prolífica labor académica como profesor de sonido, montaje, dirección y otras especialidades, tanto en Cuba como en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela y otros países.

Impartió clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, en el Instituto Superior de Arte y Asesor de talleres en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Fue miembro de diferentes instituciones como:

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Movimiento Nacional de Video (MNV).

Consejo Latinoamericano de Cine y Video de los Pueblos Indígenas (CLAPCI).

Sus obras han merecido premios de diversos certámenes, organizaciones y entidades, como el Movimiento Nacional de Video, la Fundación “De la Naturaleza y el Hombre”, el Festival de Video del Museo Nacional de Historia Natural, la Federación de Mujeres Cubanas y el Premio Caracol de la UNEAC.

En diciembre de 2011 mereció el Premio “Las Cámaras de la Diversidad”, auspiciado por la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL), por su proyecto de investigación “La Televisión Serrana: Una Experiencia Audiovisual Comunitaria”.

En 2015 fue distinguido con el Premio Nacional de Televisión. Y ostenta, entre otros lauros:

La Distinción por la Cultura Nacional.

La Orden Juan Marinello.

La Distinción Félix Elmuza.

La condición Artista de Mérito del ICRT.

Y en el ámbito internacional obtuvo, entre otros:

El Premio en el encuentro Norte Sur (Ginebra, 1990) por el documental, “Sublime Profesión de Amor”, y la Mención de Honor “Grand Prix” (Berlín, 1991), por el mismo título.

Mejor Documental (CBU) Caribbean Broadcasting Unión (1997), por “Un cariño poderoso”.

Mejor Documental América Latina “4ta Olimpiada Internacional de Video” (Sudáfrica, 1998), por “Como una Gota de Agua”, y Segundo Premio del Festival de Video de la Juventud de La Haya (Holanda, l999).

Por decisión familiar su cadáver será cremado.

A nombre del Instituto de Información y Comunicación Social, el Ministerio de Cultura, el Icaic, la Uneac y la Upec, llegue a sus familiares, colegas y amigos, nuestras más sentidas condolencias.

Entre los documentales más significativos de Daniel Diez, como realizador se encuentran:

Estampida.

De América soy hijo… a ella me debo.

Y el cielo fue tomado por asalto.

El Sol no se puede tapar con un dedo, (Santiago Álvarez).

Sobre un primer combate (Octavio Cortázar).

Arcaño y sus Maravillas (Oscar Valdés).

Bojeo a Cuba (Bernabé Hernández).

4000 Niños (Fernando Pérez).

La hora de los cerdos.

Rompiendo la rutina.

A ver qué sale.

Reportaje a una canción.

Luanda ya no es de San Pablo.

La fuerza del pueblo.

Madera.

Tiempo libre a la roca.

Comenzó a retumbar el Momotombo.

26 es también 19.

Mineros.

A galope sobre la historia.

Dentro del conjunto de obras de la Televisión Serrana llevan su firma, entre muchos otros, los materiales:

Elecciones.

Candelaria de Bueycito.

San Pablo de Yao.

Tierra de amor.

Pura Imagen.

Marcha de las Antorchas.

Testimonio de Pedro Gómez.

Un cariño poderoso.

Como una gota de agua.

Video-carta a Bolivia.

La Tierra conmovida.

Saber de sí.

Pinares de Mayarí.

Día del campesino.

Bayamo histórico.

Sueño no más.

SOS Verde.

Villa Santo Domingo.

Victorino de Guisa.

Del lado acá del río.

Locuteando.

Josefa y José.

Original de Manzanillo.

Deja que la comunidad te pase la mano.

Un año después.

Video-carta a Islas Baleares.

Alevinaje.

Video-carta a Guatemala.

Una campaña de ternura.

Entre culturas.

Despulpadora.

La Tala.

Santa Cruzada.

La Broca.