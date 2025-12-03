Felicita Minsap por Día de la Medicina Latinoamericana

La felicitación fue transmitida en mensaje oficial del Ministerio de Salud Pública (Minsap) desde su web institucional, en el cual se destaca la importancia de la disciplina profesional y el sentido de responsabilidad de los trabajadores del sector.
El ministro resaltó que gracias al talento y la disposición constante de los profesionales fue posible enfrentar los retos cotidianos del sistema sanitario, garantizar servicios vitales y encontrar soluciones en medio de limitaciones de recursos.
Portal Miranda subrayó que la sensibilidad ante el dolor ajeno y la creatividad de los trabajadores y estudiantes constituyen pilares para sostener el Sistema Nacional de Salud en un complejo escenario epidemiológico.
Señaló que el compromiso institucional es acompañar a los profesionales en la misión de proteger la salud de la población, y reiteró la gratitud hacia quienes contribuyen cada día a mantener la vitalidad de los servicios médicos.
El Día de la Medicina Latinoamericana se celebra cada 3 de diciembre en homenaje al natalicio del doctor Carlos J. Finlay, científico cubano reconocido internacionalmente por descubrir el agente transmisor de la fiebre amarilla.