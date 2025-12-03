Festival Chocolate con café llega a las comunidades guantanamera

El maestro Waldo Mendoza, junto a artistas y actores de la telenovela cubana "Regreso al Corazón", protagonizaron este martes un animado intercambio en la comunidad Ho Chi Minh, del Consejo Popular Sur-Isleta, de esta ciudad, como parte de las actividades de la novena edición del festival Chocolate con Café.

La visita, bajo el lema del evento Un Festival que va donde está la gente”, combinó espectáculo cultural y un marcado carácter solidario, con la entrega de donativos a familias damnificadas por el paso del huracán Melissa el pasado 29 de octubre, además de animar a la población a través de un programa festivo, gestos que destacó el cantante Black Imperator.

Además del apoyo material, el encuentro se transformó en una alegre fiesta comunitaria donde los actores Linda Soriano, Tony Lugones, Rey Gessa y Tommy Delgado corearon temas del repertorio de Waldo Mendoza de la telenovela y la versión de “Papalotero.”

Se sumaron las interpretaciones de los recientes temas de jóvenes artistas como Mamá estoy brillando y Fabicile, quienes también forman parte de la brigada de artistas que llegó con Waldo Mendoza para esta edición.

La interacción con el público fue constante, mediante juegos de participación y sorteos con premios que incluyeron cerveza Parranda y productos de Biocubacafé, y las preguntas estuvieron centradas en la telenovela, que concluirá el próximo 15 de diciembre, y en la obra musical de Mendoza, cuyos temas también resonaron en voz del propio artista.

El ambiente se llenó de risas, baile y emoción, que confirmó la calurosa acogida de estas acciones culturales de proximidad, donde los artistas no solo animaron y bailaron, sino que compartieron un momento distendido que cambió la dinámica habitual de la comunidad.

Paralelamente, los asistentes al intercambio en la comunidad Ho Chi Minh tuvieron la oportunidad de adquirir café “Guantánamo 155” a un precio preferencial de 300 pesos el paquete, lo cual completó una jornada que fusionó arte, apoyo social y productos locales.

Esta acción forma parte de un programa más amplio de intervención comunitaria del festival, que ha incluido presentaciones en escuelas, una casa de niños sin amparo familiar, en el Consejo Popular Paraguay y la comunidad de La Yaya, en Niceto Pérez.

También están previstas nuevas actividades para este 3 de diciembre, como una descarga cultural en la Universidad de Ciencias Médicas y en el municipio de Yateras.

