Rusia aún no considera una tregua por el Año Nuevo

La tregua de Año Nuevo en la zona de la operación militar especial rusa en Ucrania aún no está en discusión, según comunicó hoy a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Por ahora no se ha hablado de ello, ahora está en marcha un proceso completamente diferente», dijo el vocero, respondiendo así una pregunta formulada al respecto.

Las fuerzas rusas desarrollan desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar «el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano», atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania, entre otros.

Kiev es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

En ocasiones anteriores, Moscú propuso treguas por la navidad que no fueron aceptadas por la parte ucraniana, que de hecho intensificó sus ataques contra instalaciones y fuerzas rusas en esas fechas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959