Nuevo juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026, definieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, responsables de juzgar la causa en los tribunales de San Isidro.

El cronograma del proceso será distinto al anterior que fue anulado tras el escándalo judicial que terminó con la destitución de la jueza Julieta Makintach, según determinaron los magistrados quienes evaluaron en una audiencia especial la tarde del martes qué pruebas podrá utilizar y determinaron citar a unos 90 testigos.

Los jueces acordaron efectuar las vistas del juicio martes, miércoles y jueves, por lo cual se espera que avance más rápido que el anterior, y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron achicar la lista de testigos a 90, en vez de los 170 que figuraban en el listado inicial.

Están acusados siete personas: Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendía a Maradona, la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna, los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, y la coordinadora de la clínica Swiss Medical.

Fueron imputados de homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre ocho y 25 años de prisión. Para la Justicia, los acusados sabían que sus acciones podían derivar en un desenlace fatal y aun así no actuaron para evitarlo.

Una tercera enfermera, Gisela Madrid, está imputada por el mismo delito, aunque afrontará un juicio aparte por jurado.

El juicio por la muerte de Maradona que comenzó en marzo de este año fue declarado nulo en mayo tras descubrirse que la jueza Makintach participaba en un documental clandestino sobre el proceso.

Tal acto de falta de ética profesional derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento y obligó a recomenzar todo el proceso.

