Adoptan estrategias en instituciones educativas de Granma para elevar calidad del curso escolar

Preservar la calidad del proceso de enseñanza e instruir es premisa que, ante el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, ha exigido un ajuste curricular en todas las instituciones educativas del territorio. En el Semi Internado “4 de abril” de Bayamo, impartir contenidos esenciales y atención diferenciada a estudiantes, figuran entre las principales estrategias adoptadas para elevar la calidad del curso escolar.