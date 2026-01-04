Cubasolar, la magnitud de sus proyectos

La Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental (Cubasolar) confirmó que en 2025 mantuvo la vitalidad en la gestión, seguimiento y ejecución de sus proyectos de colaboración internacional.

Uno de ellos es con la agrupación Solidaridad Para El Desarrollo y la Paz (SODePAZ), que ya concluyó, sobre Apoyo de las fuentes Renovables de energía (FRE) a la descentralización municipal en Jesús Menéndez (Las Tunas).

El proyecto contribuye a la construcción de una industria alimentaria local sostenible y resiliente en ese municipio tunero en torno a capacidades en agroindustria y economía circular Fase I, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Luis Bérriz Pérez, el único presidente de Cubasolar desde su creación hace 30 años.

Agregó que está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Continúa su ejecución, comentó, el Proyecto Energía Solar para la Vida, que amplía la sostenibilidad energética del Instituto Finlay de Vacunas con la incorporación en varias fases de un sistema fotovoltaico de conexión a red de 302.5 kWp en la Planta 3 de vacunas.

Señaló que una vez terminada la primera fase (127 kWp instalados), está en proceso una segunda (173 kWp), y en licitación por el Programa de ONU para el Desarrollo, la compra de recursos ayuda a la sincronización a la red eléctrica nacional de sistemas fotovoltaicos, promovidos por su Programa de Pequeñas Donaciones.

De acuerdo con Bérriz Pérez, contempla la conexión a la red eléctrica nacional de ocho pequeños parques fotovoltaicos (113 kWp) en seis municipios del país.

En varias etapas de gestión, coordinación y aprobaciones, se encuentran los proyectos Mujeres Holguineras por un liderazgo agroecológico para la soberanía alimentaria, de la (ONG Solidaridad Luxemburgo-Cuba), con los cuales esperan aumentar las capacidades productivas de los sistemas liderados por ellas en cinco municipios de la provincia de Holguín, a partir del uso de las FRE para el desarrollo de técnicas de cultivos agroecológicos.

También el de Apoyo de las FRE a la descentralización municipal en Jesús Menéndez, capacidades en agroindustrias, economía circular y gestión energética local F.II (SODEpAZ) con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de ampliar su aplicación, asociadas a la producción agroindustrial y los servicios públicos básicos para la población.

Desde el punto de vistas de sus relaciones públicas, Cubasolar participa en las actividades convocadas por las comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático, de la Asociación Cubana de la ONU.

También en el foro de la Sociedad contra el Bloqueo; y en la 30 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la de los Pueblos, efectuadas en noviembre en Belén, Brasil.

Radio Bayamo