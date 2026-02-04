Peligrosas insinuaciones de Trump sobre elecciones

Las futuras elecciones en Estados Unidos son hoy objeto de peligrosas insinuaciones tras el presidente Donald Trump instar al Partido Republicano a “nacionalizar” los comicios.

Ante la proximidad de las elecciones intermedias en noviembre, el señalamiento de Trump levanta las alarmas en Washington porque va en la dirección de quitar competencias a los estados.

Para esa cita en las urnas, los republicanos tendrían todas las posibilidades de perder el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso, lo que sería un obstáculo que le complicaría a Trump el resto de su mandato (hasta enero de 2029).

Semejante retórica hace pensar a analistas sobre las verdaderas intenciones de Trump con respecto a las legislativas, de las que en determinado momento llegó a decir que “no deberían celebrarse”.

La Constitución de Estados Unidos establece que las elecciones estadounidenses son regidas por los estados y administradas por funcionarios municipales y de condados de miles de distritos electorales.

Los comentarios se produjeron al tiempo que los funcionarios del condado de Fulton, en el estado de Georgia, prometieron iniciar acciones legales, después de que el FBI de Trump se llevaran la semana pasada cientos de cajas que contenían papeletas y documentos relacionados con las elecciones de 2020, reseñó Democracy Now.

Hace unos días, el presidente Trump reunió a los votantes y promocionó su agenda económica en Iowa, un estado clave de la estrategia de su equipo para ayudar a los republicanos a mantener el poder en la Cámara de Representantes.

La visita al área de Des Moines fue su primer viaje de campaña del presidente en 2026 y allí expresó «si perdemos las elecciones de mitad de período, perderán muchas de las cosas de las que estamos hablando, muchos de los logros de los que estamos hablando, muchos de los recortes de impuestos de los que estamos hablando».

Según Trump, «eso conduciría a cosas muy malas. Tenemos que ganar las elecciones de mitad de período».

También comentó a los votantes el martes que le gustaría volver a estar en la boleta electoral y sabe que en un futuro no puede postularse nuevamente a la presidencia, pero en su discurso recordó elecciones pasadas y bromeó acerca de una cuarta candidatura a la Casa Blanca.

«¿Deberíamos hacerlo por cuarta vez?», preguntó a la multitud con una sonrisa.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959