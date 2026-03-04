Judocas cubanos afinan mira para clasificatorios de Santo Domingo 2026

Los equipos masculino y femenino de Cuba que participarán en los torneos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, afinan la mira sobre los tatamis de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético Cerro Pelado, en esta capital.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias que según lo previsto, serán 16 los atletas, ya que se espera asistir con selecciones completas y doblando en las divisiones de 90 kilogramos (kg) para hombres y +78 kg para mujeres.

Agregó que serán tres los certámenes, el primero en Panamá, con comienzo el 22 de marzo, el segundo en Guatemala (28 de marzo) y Panamá (18 de abril) sede del Campeonato Panamericano Senior.

Taño González ratificó que el equipo masculino estará liberado por Andy Granda (+100 kg) e Iván Felipe Silva (100 kg), y el femenino por Maylín del Toro (63 kg), y Dayanara Curbelo (+78 kg).

Importante será la presencia de los 16 judocas en los tres torneos, ya que el judo es uno de los deportes con buenas posibilidades de medallas para la cita multideportiva dominicana.

