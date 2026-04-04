Junto al surco por el 4 de abril

La juventud comunista, junto a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de la facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo materializaron un trabajo voluntario productivo, como parte de las actividades por el aniversario 64 de la UJC, en el centenario del Comandante en jefe Fidel Castro.

El organopónico Los Gigantes, ubicado en la carretera a Campechuela, fue el lugar escogido para reafirmar la importancia estratégica de la juventud en la producción de alimentos, especialmente en el contexto socioeconómico cubano actual.

La actividad se enmarcó en la conmemoración de dos efemérides significativas: los 65 años de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y los 64 años de la UJC, entes fundamentales en la formación política y social de la juventud cubana.

La participación de Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, en el costero municipio, otorgó especial relevancia a esta jornada. Su asistencia en la recogida de tomate junto a las nuevas generaciones simboliza el compromiso intergeneracional con las causas revolucionarias y la sostenibilidad nacional.

El particular aporte juvenil a la producción de alimentos cobra mayor fuerza en momentos en que la autosuficiencia y el fortalecimiento del sector agroalimentario son prioridades nacionales.

Asimismo, el reconocimiento hacia el entusiasmo, la disciplina y el sentido de deber de los militantes, estudiantes y trabajadores por parte de Yamisleydis Mompié Rodríguez, primera secretaria de la UJC local, confirmó que esta generación está preparada para afrontar los retos que demanda el país.

La jornada forma parte de un programa conmemorativo amplio y diverso que rinde homenaje a la trayectoria de las organizaciones juveniles cubanas, integrando acciones que van desde reconocimientos a militantes destacados hasta actividades de saneamiento ambiental, donaciones de sangre e intervenciones educativas y culturales.

Radio Bayamo