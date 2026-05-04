Dan a conocer lugares alcanzados por los sindicatos en la emulación por el Primero de Mayo

Un nuevo matutino especial se desarrolló hace unas horas ante la sede provincial del Partido Comunista de Cuba. La actividad tuvo como objetivo dar a conocer resultados de la emulación sindical durante el Desfile por el Primero de Mayo. Presidieron la cita Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma; Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, y Karel Leyva Trinchet, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio.