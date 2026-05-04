Irán y Pakistán abordan vías diplomáticas para poner fin al conflicto

Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, dialogaron hoy sobre los esfuerzos diplomáticos encaminados a poner fin al conflicto entre Teherán, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por el otro.

Según un comunicado de la cancillería iraní, el intercambio tuvo lugar durante una conversación telefónica en la que ambas partes analizaron iniciativas orientadas a alcanzar la paz y reducir las tensiones en la región.

Araqchi destacó el papel de Pakistán como mediador en las negociaciones con Washington, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego vigente.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron acciones militares contra Irán, que respondió con ataques contra objetivos israelíes y lo que consideró intereses estadounidenses en la región.

El 8 de abril, las partes anunciaron una tregua temporal mediada por Islamabad, que posteriormente fue prorrogada sin que se lograra un acuerdo definitivo tras una ronda de conversaciones celebrada el 11 de abril en territorio pakistaní.

Ambos ministros coincidieron en la necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos para avanzar hacia una solución que garantice la estabilidad regional.

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