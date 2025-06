Nisia Agüero, una vida entregada a la cultura comunitaria en Cuba

Por: Daimarelys Pérez

Apenas acaba de recibir un homenaje en el Teatro Nacional de Cuba, institución cultural de la cual fue directora, y previamente otro agasajo en la galería Acacia, colindante al Gran Teatro de La Habana, con la inauguración de una muestra de obras de arte en su honor, para que esta destacada impulsora del trabajo social confesara en entrevista exclusiva con Prensa Latina sus deseos de aportarle más a la comunidad.

Con 90 años no me queda mucho por hacer, pero sí quisiera seguir trabajando con el barrio y con los niños más chiquitos; ya me cuesta emprender algunas tareas, pero me gustaría promover actividades en la barriada “La Timba” -aledaña a la avenida Paseo-, allí estuve cuando laboraba en el Teatro Nacional, pero casi no puedo, declaró la artista a este medio de prensa.

En mi barrio de Nuevo Vedado, por ejemplo, me da trabajo impulsar esa labor comunitaria que deseo con los pequeños, porque allí no hay casi muchachos, comentó.

Agüero es pionera en muchos ámbitos de la vida cultural del país, sobre todo, la atención brindada a las comunidades de base y su vocación por esta disciplina la convirtió en una precursora realizando varios postgrados sobre investigaciones sociales.

Continuó en México esta función bajo el título de Desarrollo de Comunidades, auspiciado por la Unesco a través del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina.

No sé si sea una promotora cultural, realmente trabajo, pero no creo que lo sea; ahora, desde los 11 años sí llevo adelante labores con la comunidad porque mi mamá era trabajadora social y con ella aprendí esta humana tarea, narró.

Ya de mujer, muy joven aún, viajé a Santiago de Cuba y luego de varias ocupaciones en el Ministerio de Bienestar Social me designaron para dirigir la provincia de Oriente y yo dije: “no, ¿cómo voy a hacer eso si no sé ni dirigir un dedo?, contó entre sonrisas la artista, quien agregó que de tanto andar y desandar en aquella primera etapa juvenil se enamoró del trabajo social.

Así también conoció a uno de sus grandes amores, su esposo Mario Escalona Reguero, ilustre doctor internista, con quien formó una familia de tres hijos varones.

En lo profesional uno de mis amores fue Alfredo Guevara (cineasta, fundador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y director del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano), expresó.

Alfredo fue mi hermano, lo quise mucho y me emociono cuando hablo de él; y por otro lado, otra de mis grandes pasiones mi trabajo, esa labor que hasta hoy vengo haciendo con la comunidad, concluyó Agüero.

