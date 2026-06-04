Entregan condición de Distinguido Nacional a entidades de Granma

La Contraloría Provincial Granma recibió este miércoles la condición de Colectivo Distinguido Nacional, en reconocimiento a los resultados sostenidos, la disciplina y el compromiso de sus trabajadores en el ejercicio del control y la fiscalización de los recursos del Estado.

El acto de entrega estuvo marcado por un profundo sentido patriótico, al rendirse homenaje al General de Ejército Raúl Castro Ruz en ocasión de su 95 cumpleaños, resaltando su legado de firmeza, disciplina y lealtad a la Revolución.

Yexenys Almenares Vázquez, secretaria en funciones del Sindicato de la Administración Pública en el territorio, destacó que el reconocimiento refleja la consagración y la excelencia del colectivo laboral, así como el cumplimiento de los indicadores en la gestión administrativa y sindical.

“En nombre de la Central de Trabajadores de Cuba y del sindicato, felicito a los trabajadores de la entidad”, destacó.

En presencia de Karel Luis Leyva Trinchet, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en la demarcación provincial, el estímulo fue entregado a Sulema Labrada Roblejo, contralora jefa provincial, quien expresó que la condición constituye un alto compromiso para continuar fortaleciendo la labor de control con profesionalidad, ética y responsabilidad, en un contexto económico complejo.

La Contraloría Provincial Granma, con más de 50 trabajadores y una sede en Manzanillo, consolida su papel como organismo rector en la fiscalización de los procesos económicos y los recursos en la provincia.

De igual manera, otras entidades granmenses también fueron reconocidas con la condición de Colectivo Distinguido Nacional, como resultado del trabajo integrado entre las administraciones, las secciones sindicales y sus colectivos laborales.

Entre ellas sobresale la Unidad Empresarial de Base Seguro Granma, destacada por la calidad en la atención a sus clientes y la estabilidad de sus servicios. Su director, Manuel Díaz Alcalá, señaló que el colectivo ha enfrentado las limitaciones económicas mediante alternativas y un esfuerzo sostenido.

Precisó que en 2025 la entidad alcanzó ingresos por 265 millones de pesos, pagó 22 millones en comisiones y asumió indemnizaciones por 365 millones de pesos, en cumplimiento de su encargo social.

La entrega de estas distinciones se inserta en la jornada dedicada al aniversario del natalicio de Fidel Castro en el Año de su Centenario, y como saludo al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, resaltando el papel del movimiento sindical en el impulso a la eficiencia y la unidad en los colectivos laborales.

La Demajagua