Frenan en Congreso de EEUU poderes de guerra de Trump contra Irán

La Cámara de Representantes finalmente aprobó una resolución que limitará los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, un resultado que pone hoy de manifiesto el rechazo de algunos republicanos y su manejo del conflicto.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara Baja como en el Senado. En las últimas semanas se demostró que la agenda del presidente ya no tiene un respaldo monolítico de sus correligionarios.

De hecho, la aprobación de la resolución, que se produjo por 215 votos a 208, contó con el apoyo de cuatro congresistas republicanos que cruzaron líneas partidistas: Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson.

La votación de la víspera estaba prevista en principio para el 21 de mayo, pero fue cancelada de manera abrupta.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dilató el sufragio sobre la iniciativa y antes defendió la oposición de algunos legisladores de su bancada a poner freno a los poderes de guerra de Trump en Irán.

“El presidente está ahora en el proceso de concluir un acuerdo de paz, y tenemos que permitirle el margen para hacerlo, y creo que una resolución sobre poderes de guerra en este momento es muy inoportuna, y algo muy, muy negativo y peligroso para el país”, opinó.

Los organismos de control creen que, legalmente, la guerra contra Irán tiene más de 60 días desde su inicio el 28 de febrero, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el mes pasado que, según entiende, el conteo se “reinició” cuando Trump anunció un cese del fuego en abril.

En virtud de la Ley de Poderes de Guerra, al presidente se le prohíbe mantener a soldados de Estados Unidos en hostilidades activas por más de 60 días sin la aprobación del Congreso.

Recientemente, los republicanos del Senado también expresaron sus diferencias con Trump por un controvertido fondo de casi mil 800 millones de dólares “antiinstrumentalización” que no pocos temían sirviera para pagar a los alborotadores que atacaron el 6 de enero de 2021 el Capitolio de Estados Unidos.

Además, los miembros de ese partido en la Cámara Alta eliminaron formalmente el financiamiento para la seguridad del salón de baile de Trump que se construye en la Casa Blanca.

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