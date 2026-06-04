Empresas rusas manifiestan interés en invertir en Cuba

Las empresas rusas están dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo en Cuba a pesar de la presión externa, dijo hoy el vice primer ministro, Dmitri Chernishenko, copresidente de la comisión intergubernamental mixta.

«A pesar de la presión externa, las empresas rusas siguen ampliando su presencia en Cuba y están dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo», aseguró Chernishenko durante un diálogo empresarial «Rusia-Cuba: cooperación en condiciones turbulentas. Inversión, turismo, tecnologías» en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief 2026).

Entre las esferas prometedoras de la cooperación, el vice primer ministro ruso mencionó el sector agroindustrial y tecnologías. En particular, precisó que «unas 90 empresas rusas están interesadas en exportar a Cuba productos cárnicos, lácteos y pesqueros».

Además, subrayó que Rusia puede ofrecer al país latinoamericano soluciones en el ámbito de tecnología de la información, ciberseguridad, telemedicina y automatización empresarial.

«Rusia seguirá fortaleciendo nuestra relación. Nuestra asociación está destinada a convertirse en un ejemplo de una nueva arquitectura de la cooperación económica internacional», resaltó.

Por su parte, el vice primer ministro cubano y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, aseguró que Cuba es un país de la región de América Latina y el Caribe «donde las empresas rusas puedan desarrollar de manera plena y con total confianza sus actividades».

Además de inversiones, el funcionario cubano destacó que ambas naciones tienen experiencia en enfrentar las sanciones de los países occidentales, en particular de los Estados Unidos.

Pérez-Oliva refirió que Cuba está abierta a hacer negocios en diversas esferas, incluida la generación, distribución y eficiencia energética y fuentes renovables.

«También están identificadas oportunidades de inversión en un amplio número de sectores que están recorridos en la hoja de ruta, en particular la energía, donde estamos abiertos a negocios para la generación, distribución, eficiencia energética y fuentes renovables de energía», señaló el alto cargo

En cuanto a las refinerías, indicó que también están abiertas a la cooperación con empresas rusas con incentivos como la venta directa de combustible a los mercados mayorista y minorista y la eliminación de los impuestos mayoristas a los combustibles.

Además, el vice primer ministro cubano mencionó oportunidades en los sectores de turismo, transporte, minería, salud, industria biofarmacéutica e infraestructura como aeropuertos, ferrocarriles y carreteras.

Y también mencionó proyectos en la industria agraria y agroalimentaria, especialmente en importación y procesamiento de trigo.

Asimismo, explicó que, pese al contexto complejo, invertir en Cuba para empresas rusas es atractivo ahora porque muchos competidores internacionales no quieren hacerlo, lo que abre una ventana para Rusia.

El Spief se celebra este año del 3 al 6 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo, y es una importante plataforma internacional que reúne a líderes empresariales y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.

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