Continúan en Bayamo acciones de higienización y limpieza de la ciudad

En Bayamo se acometen por estos días jornadas de higienización para devolverle a la ciudad su belleza y esplendor, en el marco por las actividades de la Rebeldía Nacional.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera Secretaria del Partido en Granma en su cuenta en Facebook destacó que los trabajos de limpieza tuvieron lugar, este miércoles, en calle Figueredo y Línea, así como en los alrededores del ferrocarril.

Resaltó que la labor de los trabajadores que acomenten acciones de recogida de desechos sólidos en lugares no autorizados, han sido de intensas jornadas bajo la lluvia, y hasta después caída la tarde.

“Empezó a llover, pero no se movieron del lugar, y aun así continúan en horas de la noche; retribuir el esfuerzo con un abrazo de gratitud, es la mejor recompensa después de un arduo día de trabajo”, significó la máxima dirigente política en su red social.

Por otra parte la Región Militar Granma y el sistema institucional de la Cultura, se sumaron también a las tareas de higienización en el reparto Antonio Guiteras de Bayamo, consejo popular, Jesús Menéndez.

De igual manera, laboran en la higiene comunal Comercio Bayamo, la Facultad de Cultura Física en áreas verdes de la Universidad Campus 2, y la Empresa Cárnica Vallerojo, en el embellecimiento al Parque de la Emulación, en Avenida Francisco Aguilera y Calle Martí.

“Por una ciudad limpia, higiénica y ordenada Con Todas Las Manos todas, camino al 73 aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”, sentenció Ortiz Barceló.

La Demajagua