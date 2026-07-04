Sobre la cancha: El paso antes del pitazo final

En casi 100 años de historia en las Copas del Mundo solo una selección africana ha podido colarse entre los cuatro mejores. Tal hecho inédito no se cuenta desde tiempos inmemoriales, más bien la vista debe ponerse apenas 48 meses atrás. Marruecos resultó la agraciada y aspira a repetir.

El talento no se cuestiona en dicha extensión geográfica, pero a esta altura se pudieron haber escrito otros episodios similares a lo vivido con los marroquíes en Qatar. Sin salirnos de este siglo, Senegal y Ghana en 2002 y 2010 estuvieron muy cerca de abrir esa puerta.

Con fases aún distantes, los Leones de Teranga volvieron a desvanecer su propio sueño de algo más. Transiciones rápida balón al pie desarmaban a una defensa belga con muchas dificultades para agarrarse al empate inicial. Cuestión de contundencia, tarea nada sencilla en este tipo de duelos.

Diarra y Sarr burlaron los guantes del mejor portero del mundo, un héroe en la sombra tras saberse el final de este cuento. Sin las expectativas de las diabluras esperadas casi diez años después, las maletas parecieron estar hechas mientras el reloj ahogaba a los de Rudi García.

Las cosas del fútbol suelen tener pocas explicaciones lógicas. La mano de Courtois cambió el destino como de costumbre. Lukaku y Tielemans se encargaron del resto. Yuri se abrazó con Trossard cuando retornó el alma al cuerpo y luego de no llevar toda la sangre al río.

Procesar las tragedias requiere de paciencia, aunque Pape Gueye no ha sido presa del rodeo y ha decidido poner una pausa vestido de corto con los colores nacionales. Pide novedades en el banquillo senegalés para replantearse su futuro y volverlo a intentar en 2030.

Ocho minutos se hicieron interminables como hace meses en Rabat. Otra vez un penalti el resumen de todo. A diferencia de Brahim Díaz, Tielemans no envió la resolución del partido a los despachos. Senegal mereció un final distinto, pero encima del verde no mandan los merecimientos.

Y si es cuestión de tormentas, Kane levanta la mano. Inglaterra recordó los mandamientos para evitar justificarse a través de los medios conocedores del fin. Harry no estaba dispuesto a abandonar la lucha de máximos goleadores, una batalla pocas veces vista a estos niveles.

Le bastaron 15 minutos al nueve más moderno, pero con el gol de los delanteros clásicos. A la vieja usanza, centro al área y letal cabezazo. Saber sobrevivir con la redonda entre sus botines no le es ajeno. Conoce como pocos la profesión y fulminó a la RD Congo con un disparo a 113km/h. brutal.

Una fiesta casi nunca está completa si los anfitriones no logran divertirse. Con México y Canadá en la siguiente ronda, Estados Unidos no iba a ser menos. Balogun se vistió de Jekyll y de Hide en solo 20 minutos, pero Pochettino algo modificó en este elenco antes de arrancar la Copa.

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Cubadebate