Fuertes olas de calor azotan Europa y Estados Unidos

El verano apenas ha comenzado en el hemisferio norte, pero ya ofrece un anticipo opresivo de la vida en un planeta más cálido.

Europa ha sufrido dos olas de calor mortales y sin precedentes en cuestión de semanas, y se espera una tercera la próxima semana. Ahora, Estados Unidos está experimentando su propia ola de calor peligrosa, especialmente en el este, donde las temperaturas se disparan y la humedad es muy alta.

Según los expertos, estos episodios han sido provocados por intensas cúpulas de calor —áreas persistentes de alta presión que retienen el aire caliente— y, sin duda, se ven exacerbados por el calentamiento global.

El fortalecimiento de El Niño y las temperaturas oceánicas mundiales que han alcanzado niveles récord también podrían estar intensificando el calor.

“No cabe duda de que las temperaturas récord de la superficie del mar que estamos viendo ahora mismo —debido en parte a El Niño y en parte al calentamiento global a largo plazo provocado por el ser humano— alimentan fenómenos meteorológicos más extremos, ya que unos océanos más cálidos significan más humedad en la atmósfera, la cual está disponible para intensificar los sistemas de tormentas y producir fuertes lluvias”, explicó Michael Mann, científico climático de la Universidad de Pensilvania. “Las temperaturas récord a nivel mundial [de los océanos] también implican un calor más extremo”, afirmó.

La relación entre el cambio climático y las olas de calor como las que hemos presenciado esta primavera y verano es especialmente sólida, directa y bien comprendida. A medida que el planeta se calienta, los episodios de calor extremo se vuelven más frecuentes, intensos y prolongados.

Un estudio rápido sobre la ola de calor más reciente en Europa, publicado a finales de la semana pasada, reveló que no solo fue la peor ola de calor registrada en Europa, sino que esas temperaturas extraordinarias habrían sido “prácticamente imposibles” hace tan solo unas décadas, cuando el calentamiento global provocado por el ser humano era menos severo.

“No nos equivoquemos, el principal factor que impulsa el aumento de las olas de calor mortales en todo el mundo es la quema de combustibles fósiles, dado que un calentamiento base moderado provoca un aumento exponencial del calor extremo”, comentó Kim Cobb, científica climática de la Universidad de Brown.

Es bien sabido que El Niño amplifica las temperaturas superficiales promedio globales y se espera que dé lugar a un año excepcionalmente cálido en 2027, al tiempo que también aumentará las temperaturas de este año en cierta medida.

También puede provocar olas de calor marinas y calor extremo en tierra, pero estos impactos suelen observarse unos meses después de que El Niño se haya formado y fortalecido, en lugar de inmediatamente.

El fenómeno de El Niño actual se declaró el 11 de junio, por lo que se trata de un fenómeno meteorológico reciente.

Michael Tippett, científico climático de la Universidad de Columbia que estudia la relación entre El Niño y los patrones climáticos, afirmó que, en promedio, no existe un vínculo fuerte entre El Niño y los cambios en los patrones climáticos de verano en Estados Unidos y Europa.

En cambio, afirmó que El Niño tiende a influir significativamente en el clima de otoño e invierno en estas regiones.

Sin embargo, Cobb afirmó que, si bien no existe una relación directa entre El Niño y las olas de calor estivales a gran escala, en general, este fenómeno de El Niño en particular es inusual en muchos aspectos. Esto hace que su impacto sea potencialmente distinto al de eventos anteriores.

“Este fenómeno de El Niño es inusualmente intenso para esta época del año y se produce en un clima más cálido, fundamentalmente diferente al de décadas pasadas. Aprendemos algo nuevo de cada evento, lo que impulsa nuevas áreas de investigación para mejorar nuestra comprensión de los impactos de El Niño en un mundo que se calienta”, indicó Cobb.

Aunque El Niño solo esté desempeñando un papel secundario en el calor extremo de los últimos tiempos, es probable que se convierta en un factor determinante el próximo verano, lo que podría provocar episodios de calor aún más graves en todo el mundo.

Mann señaló otro factor involucrado en los recientes extremos dominados por la cúpula de calor: la corriente en chorro, que podría haber formado parte de la ola de calor europea que finalmente comienza a remitir, así como de la ola de calor estadounidense que apenas está comenzando.

La corriente en chorro es una autopista de aire a gran altitud que dirige los sistemas meteorológicos.

Cuando la corriente en chorro es muy ondulada y tarda en cambiar de patrón, puede dar lugar a resultados extremos, como domos de calor que no se mueven durante días o incluso semanas.

“La tendencia de la corriente en chorro, durante la mitad cálida del año, a adoptar configuraciones onduladas muy estables… favorece la persistencia de fenómenos meteorológicos extremos”, afirmó.

Los domos de calor tienden a formarse donde la corriente en chorro gira hacia el norte, ascendiendo y pasando por encima del propio domo, lo que genera fuertes flujos de aire caliente del sur al norte cerca de la superficie terrestre.

Mann y sus colegas han demostrado un aumento en la frecuencia de estos patrones de corrientes en chorro estancadas, conocidos como eventos de resonancia planetaria, en las últimas décadas. Esta tendencia coincide con el aumento del calentamiento global.

“Sabemos que se ha asociado con muchas de las olas de calor más extremas que hemos visto en las últimas décadas”, apuntó Mann.

Cubadebate