Condiciones climáticas influyen en restauración eléctrica en Cuba

Horas de fuertes lluvias crearon obstáculos para el restablecimiento de la red eléctrica nacional cubana, que quedó fuera de servicio durante la noche, informó hoy a Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«A las 17:05 (hora local) del lunes, en el proceso de restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea», indicó la compañía en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

El organismo subrayó que «Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible».

La tarde del 3 de agosto, la UNE reportó un apagón total debido a una avería en el sistema eléctrico. Incidentes similares con el SEN ocurrieron tres veces en julio, y el 1 de agosto, el sistema sufrió un apagón parcial dejando a varias provincias del oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, prácticamente sin electricidad.

El domingo, la UNE reportó que la red eléctrica había colapsado y comenzaba el proceso para energizar todas las plantas generadoras del país.

Cuando ya se había «avanzado» en el arranque de algunas unidades generadoras, ocurrió un nuevo percance y ahora deben comenzar de nuevo con la entrada de las centrales de «ciclo combinado» a partir del gas acompañante de los pozos de petróleo, detalló la UNE.

Durante las últimas semanas, los apagones se han extendido por más de 30 horas en varias localidades de La Habana y esto afecta también el abastecimiento de agua debido a la falta de electricidad para el bombeo.

El Ministerio de Energía y Minas confirmó que no cuenta con combustible suficiente para mantener en funcionamiento una red de pequeñas estaciones de generación, y las obsoletas centrales termoeléctricas operan solo con el denso crudo nacional.

Además, en lo que va de año, Cuba solo recibió un cargamento de combustible, un barco procedente de Rusia con un donativo de 100 mil toneladas de crudo.

La crisis energética que atraviesa la isla se agudizó luego de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, el 29 de enero el mandatario norteamericano anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

Al intervenir en el VII Periodo Ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que en los últimos siete meses entró a Cuba un solo barco con hidrocarburo.

El jefe de Estado atribuyó la grave crisis energética que atraviesa el país a la asfixia económica de Washington con el objetivo de «provocar un estallido social».

“Las implicaciones económicas y sociales de ese castigo colectivo, son humanamente insoportables”, escribió el mandatario en X.

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