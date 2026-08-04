Pezeshkian afirma que Irán no busca aumentar tensión en la región

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que su país no pretende incrementar la tensión ni la inseguridad en la región, aunque utilizará todas sus capacidades para defender la seguridad e intereses nacionales.

El mandatario formuló esas declaraciones durante la ceremonia de lanzamiento de la segunda fase del Proyecto Nacional de Médicos de Familia y del Sistema de Remisión, según un comunicado de la Presidencia iraní.

Pezeshkian aseguró que Irán empleará todos sus recursos para proteger la seguridad del país, sus intereses nacionales y su integridad territorial.

Asimismo, señaló que la mejora de la salud pública y el fortalecimiento de la capacidad de resistencia nacional constituyen pilares fundamentales del poder del Estado.

Entre el 8 y el 24 de julio, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, mientras Teherán respondió con acciones contra lo que identificó como instalaciones y equipos militares estadounidenses en países árabes, especialmente Jordania, Baréin y Kuwait.

La escalada se produjo después de que Washington y Teherán firmaran el 18 de junio un memorando de entendimiento e iniciaran negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo definitivo.

Sin embargo, las conversaciones se estancaron debido a desacuerdos sobre las garantías para la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas estratégicas más importantes para el suministro mundial de energía y el comercio internacional.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que, según Teherán, causaron más de tres mil muertos.

Irán respondió con operaciones que, de acuerdo con sus autoridades, provocaron bajas entre personal estadounidense e israelí.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959