Honra centenario de Fidel presentación de Proyecto Orquesta Sinfónica de Granma

El proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma ofreció un concierto homenaje a Fidel Castro en el centenario de su natalicio. La presentación, auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, tuvo lugar en el Teatro Bayamo y contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio oriental cubano.