La agrupación, surgida hace más de una década y media, está integrada por experimentados y noveles artistas quienes, bajo la batuta del maestro Javier Millet Rodríguez, ofrecieron al publico un complejo programa con obras de Ludwig Van Beethoven, Arturo Márquez y Dámaso Pérez Prado.
Honra centenario de Fidel presentación de Proyecto Orquesta Sinfónica de Granma
El proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma ofreció un concierto homenaje a Fidel Castro en el centenario de su natalicio. La presentación, auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, tuvo lugar en el Teatro Bayamo y contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio oriental cubano.