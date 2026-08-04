Honra centenario de Fidel presentación de Proyecto Orquesta Sinfónica de Granma

El proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma ofreció un concierto homenaje a Fidel Castro en el centenario de su natalicio. La presentación, auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, tuvo lugar en el Teatro Bayamo y contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio oriental cubano.

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La agrupación, surgida hace más de una década y media, está integrada por experimentados y noveles artistas quienes, bajo la batuta del maestro Javier Millet Rodríguez, ofrecieron al publico un complejo programa con obras de Ludwig Van Beethoven, Arturo Márquez y Dámaso Pérez Prado.

CNC TV Granma

Canal de Televisión de la Provincia de Granma

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