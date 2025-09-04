Avispas buscan hoy tercera picada seguida en la Serie Nacional

Con los cañones listos y olor a pólvora en el aire, las Avispas de Santiago de Cuba buscan hoy su tercera victoria consecutiva en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los indómitos han iniciado la campaña como si de una batalla naval se tratara: hundieron dos veces el barco de los Piratas de la Isla en su propio fortín del Guillermón Moncada, con una ofensiva despiadada que suma ya 29 carreras, 21 imparables y ocho jonrones en apenas dos choques.

El festín ofensivo ha tenido a un capitán claro: Yoelquis Guibert, considerado uno de los mejores peloteros de Cuba, quien acumula tres vuelacercas y ocho remolques, para comandar ambos departamentos y encender aún más el ánimo de la afición santiaguera.

La víspera, dieron el golpe más reciente con un súper nocaut de 15-0 en cinco entradas, con desfile de batazos y la guinda de una apertura impecable de Wilber Reyna, quien apenas permitió dos hits y recetó cinco ponches en la breve travesía.

Aunque se sabe que la Isla es uno de los equipos más débiles del torneo, la crueldad con que los pupilos de Eddy Cajigal han castigado a sus rivales, deja claro que el aguijón indómito llegó afilado para este arranque de serie.

En la jornada de ayer también hubo guerra en otros frentes: Industriales se desquitó con Cienfuegos y propinó una paliza de 14-5 en el Latinoamericano, Sancti Spíritus firmó doble triunfo ante Villa Clara, Pinar del Río domó 7-4 a Las Tunas y Granma venció 6-2 a Holguín en el Calixto García.

El mal tiempo volvió a hacer de las suyas, con suspensiones en los desafíos Artemisa-Mayabeque y Camagüey-Guantánamo, además de un juego sellado sin carreras entre Matanzas y Ciego de Ávila, que al igual que los demás pendientes, tendrán hoy doble cartelera.

