Editorial cubana Gente Nueva promueve concurso La Edad de Oro

La editorial cubana Gente Nueva mantiene abierta hoy la convocatoria del concurso La Edad de Oro, de literatura para niños, adolescentes y jóvenes.

¡El tiempo vuela y la convocatoria cierra pronto!, recordó la editorial a sus seguidores en redes sociales, pues el plazo de admisión de los trabajos es hasta el próximo 30 de septiembre.

El concurso La Edad de Oro es un evento tradicional de la editorial especializada en literatura infanto-juvenil y por tanto las obras enviadas deberán estar destinadas a estos públicos.

La convocatoria, abierta a todos los escritores cubanos, abarca los géneros: relato histórico/biografía, divulgación científico técnica, literatura de fantasía, ciencia ficción y policíacos, cuyas obras, siempre inéditas, deben ser enviadas solo en formato digital.

Gente Nueva destacó que los trabajos serán presentados bajo un seudónimo y los datos del autor consignados en un segundo documento en el que aparecerán título de la obra, nombre del concursante, seudónimo correspondiente, número de carnet de identidad, la dirección de su domicilio, teléfono de contacto y una síntesis biográfica.

Los requisitos específicos para los consultantes y sus obras, el sistema de premiación y el correo para su entrega aparecen disponibles en el canal de la editorial en la red social Telegram (Editorial Gente Nueva).

Los trabajos al concurso se deben enviar al correo edaddeorocuba@gmail.com. Las bases también pueden ser consultadas en el sitio web www.gentenueva.cult.cu y en las redes sociales de la editorial.

Gente Nueva anunciará a los ganadores de cada categoría en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026.

