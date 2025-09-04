Compañía de Ballet Laura Alonso subirá a escena en Cuba con Giselle

La Compañía de Ballet Laura Alonso, del Centro Prodanza de Cuba, alista hoy lo que constituye una obra maestra del Romanticismo: Giselle, cuyo estreno está previsto para los meses de septiembre y noviembre en el Teatro Nacional.

En versión coreográfica de Laura Alonso y basada en la obra original de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, la pieza subirá a la Sala Avellaneda los días 19, 20 y 21 del mes en curso, mientras que en noviembre lo hará el 21, 22 y 23.

Con música del compositor Adolphe Adam, este ballet en dos actos rinde homenaje a los 40 años del estreno protagonizado por la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Ofelia González, bajo la guía de la Maitre Laura Alonso como ensayadora.

En esta temporada, las madres serán interpretadas por Ofelia González, Laura Alonso y Lourdes Álvarez, destacadas figuras de nuestra cultura.

Giselle fue estrenada en 1841 en la Ópera de París constituyéndose en pieza pura y fundamental de la danza clásica, tanto por el tratamiento de los ideales románticos como por el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo XIX

Narra la historia de una joven campesina que se enamora del conde Albrecht, quien se disfraza de villano para cortejarla.

Al final, debilitada física y emocionalmente, Giselle se apuñala con la espada de Albrecht y muere.

