Acusan a Trump de apoyar crímenes israelíes contra palestinos

El secretario general del Movimiento de Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, acusó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, de otorgar luz verde a Israel para expulsar a la población de los territorios ocupados.

Trump aprobó las agresiones del gobierno de Benjamin Netanyahu y sus proyectos coloniales en Palestina, denunció el político en un comunicado.

El objetivo de Netanyahu es expulsar a los residentes de la Franja de Gaza de su tierra y controlarla, alertó el también activista.

Barghouti afirmó que los proyectos de anexión, judaización y desplazamiento no tendrán éxito y aseguró que el pueblo palestino permanecerá firme en su tierra.

El periodista Barak Ravid, quien trabaja para el portal noticioso Axios, reveló ayer en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no impedirá a Israel anexionarse Cisjordania.

Según Ravid, dos funcionarios israelíes confirmaron esta posición estadounidense.

En las últimas semanas, la prensa israelí anunció planes de la administración de Netanyahu para anexarse la mayor parte de la Ribera Occidental, pese al rechazo del mundo, que considera ese territorio parte del futuro estado palestino.

La medida israelí sería una respuesta a la decisión de numerosos países, incluidos Australia, Canadá, Francia y Reino Unido de reconocer el Estado palestino durante el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, previsto para finales de este mes.

