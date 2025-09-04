Cuba en exposición internacional de farmacia y salud de India

El presidente de MediCuba S.A., Armando Garrido, participa en la oncena edición de la exposición internacional de farmacia y salud (Iphex 2025), inaugurada hoy aquí con más de 600 expositores nacionales y extranjeros.

El directivo de la Empresa Importadora y Exportadora de Productos Médicos, del Ministerio de Salud Pública (Minsap), de Cuba, asiste a un importante intercambio que se genera en el evento conocido como uno de los mayores escaparates de productos y tecnologías farmacéuticas indias para un público global.

Iphex, que éstará abierta hasta el sábado, ofrece a las principales empresas de la industria, tanto de la India como de todo el mundo, una excelente plataforma para conectar y hacer negocios.

Asimismo, brinda la oportunidad de conocer a clientes nuevos que buscan nuevos proveedores o evaluar el progreso de sus proyectos.

Dicha cita es organizada por PHARMEXCIL, perteneciente al Ministerio de Comercio, la agencia nodal que representa a la industria farmacéutica, de medicamentos y de la salud.

Con más de cuatro mil 562 miembros, PHARMEXCIL tiene el mandato, entre otros aspectos, de facilitar que los compradores extranjeros encuentren socios comerciales en la nación surasiática.

Al unísono de Iphex 2025, el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, inauguró la segunda edición de la India MedTech Expo 2025, visitada también por Garrido, que presenta una amplia gama de innovaciones e iniciativas de medianas y pequeñas empresas, startups, instituciones de investigación, vitrinas estatales, pabellones de innovación futura y departamentos del gobierno central.

Dicha exposición paralela cuenta con la participación de más de 150 compradores internacionales que representan a más de 30 países.

