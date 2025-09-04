Próximo a acontecer equinoccio de otoño en el hemisferio norte

El equinoccio de otoño en el hemisferio norte de la Tierra sucederá el próximo 22 de septiembre, marcando el final del verano y el inicio de esta nueva estación.

Un equinoccio es un momento en el que el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol ni se aleja de él, lo que provoca que el día y la noche sean casi iguales en todo el mundo, explica el portal astronómico Star Walk.

El eje de rotación del planeta está inclinado 23,5 grados, lo cual significa que los hemisferios norte y sur de la Tierra reciben cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año.

Tal inclinación axial es la razón por la que tenemos estaciones, explica la fuente.

Este fenómeno astronómico se registra cuando ninguno de los dos hemisferios de la Tierra está inclinado hacia el Sol o alejado de él.

Los equinoccios son momentos en los que el día y la noche tienen la misma duración, alrededor de 12 horas.

Star Walk destaca que las semanas alrededor de los equinoccios son de los mejores momentos para observar las luces del norte (aurora borealis) y las luces del sur (aurora australis).

También el 22 de septiembre será el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, señalando la llegada de la primavera.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959