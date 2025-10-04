Díaz-Canel reafirma voluntad de Cuba de fortalecer lazos con Laos

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su voluntad de continuar ampliando las relaciones bilaterales con Laos, al recibir al ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Popular, Thongsavanh Phomvihane, informó hoy la Cancillería cubana.

Durante el encuentro, el jefe de Estado calificó la presencia del canciller del país asiático como una “muestra más del excelente estado de nuestros vínculos”.

Destacó que esta visita marca “un hito en la voluntad compartida de ambas partes por seguir ampliando y fortaleciendo los nexos que nos unen”.

El mandatario cubano recordó asimismo su reciente viaje a Laos, al que definió como “un momento muy provechoso”, en el que sostuvo encuentros con las máximas autoridades del país asiático.

“Se logró un buen consenso sobre cómo podemos seguir ampliando los vínculos entre ambas naciones”, subrayó, al tiempo que rememoró que las bases fundacionales de esta relación se sustentan en “la entrañable amistad” entre el Héroe Nacional laosiano, Kaysone Phomvihane, y el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

Por su parte, el ministro Thongsavanh Phomvihane agradeció el cálido recibimiento brindado por las autoridades cubanas y destacó que esta es su primera visita a la isla desde que asumió el cargo de canciller.

El diplomático valoró altamente la reciente visita del presidente cubano a Laos, al tiempo que reiteró la firme voluntad de su país de “seguir fortaleciendo las relaciones que existen entre ambas naciones”.

Según informó el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la presencia del jefe de la diplomacia laosiana en el país caribeño“ratifica la prioridad que ambas naciones otorgan a sus vínculos históricos” y subraya “la disposición compartida de continuar trabajando por fortalecer la cooperación en todas las esferas de interés mutuo”.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.