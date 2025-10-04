Venezuela denunció en ONU incursión de aviones de combate de EEUU

Caracas, (Prensa Latina) Venezuela entregó ayer al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y embajador ruso en esa instancia, Vasily Alekseyevich Nebenzya, una denuncia sobre la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses próximo a las costas venezolanas.

Cinco aeronaves F-35, asentadas en Puerto Rico como parte del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, sobrevolaron la víspera dentro de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, estado de La Guaira (norte), cuya maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).

Los aparatos volaron a “aproximadamente 75 kilómetros de nuestras costas”, apuntó en su cuenta de Telegram el ministro venezolano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, quien anunció la entrega del documento al diplomático ruso por embajador alterno ante las Naciones Unidas Joaquín Pérez.

“Este acto, afirmó, no solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”.

Gil señaló que esta grave situación “se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela”.

La Cancillería y el ministerio para la Defensa bolivarianos denunciaron y rechazaron ayer de manera enérgica en un comunicado la incursión ilegal de las aeronaves estadounidenses.

El texto oficial denunció que la acción “puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Mar Caribe”, y fue avistado por la aerolínea colombiana Avianca, que se sumó a la detección del Codai.

“Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado”, expresó.

La República Bolivariana exigió al secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que “cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional”.

El ministro venezolano para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, denunció también ayer el acoso y amenaza militar de Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela.

En un balance de las operaciones que realiza en la actualidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su comando Estratégico Operacional en el territorio nacional, Padrino aseguró que Venezuela quiere la paz y tranquilidad.

“Eso no intimida al pueblo venezolano”, afirmó el alto mando en referencia a las maniobras provocadores de Estados Unidos.

