Infantino pierde apoyo de la Asociación Suiza de Fútbol para reelegirse al frente de la FIFA

La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) anunció este jueves la retirada oficial de su apoyo a Gianni Infantino, quien aspira a reelegirse como presidente de la FIFA para un nuevo mandato (2027-2031) durante el Congreso de Rabat, Marruecos, que sesionará en marzo de 2027.

De acuerdo con un comunicado, la decisión surge tras una reevaluación de los acontecimientos recientes. Entre las controversias principales destaca la injerencia directa de la Casa Blanca durante la Copa del Mundo 2026, cuando el mandatario Donald Trump intervino ante la directiva de la FIFA para solicitar la anulación de la suspensión del jugador Folarin Balogun, luego de su expulsión a raíz del partido disputado ante Bosnia y Herzegovina.

A este episodio de presión política y vulneración reglamentaria se suman los intentos de Infantino por privatizar la gestión de torneos y comercializar los derechos de las competencias. La federación suiza subrayó que, al albergar en su territorio las sedes de la FIFA y la UEFA, asume la responsabilidad ética de exigir trazabilidad, equidad deportiva y apego estricto a los estatutos.

Pese a la fractura con su federación de origen y la creciente distancia del bloque europeo, Infantino se mantiene hasta la fecha como único candidato inscrito para el cargo.

(Tomado de Telesur)

Cubadebate