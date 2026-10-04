De Alazanes y números redondos en próxima campaña

Figuras establecidas de la selección de Granma buscarán marcas importantes, durante la edición 65 de los clásicos beisboleros cubanos, que arrancará este domingo, en ocho terrenos del país.

El suceso que parece más inminente debe protagonizarlo Osvaldo Abreu, que solo en un “pestañazo” podría arribar a los mil jits, en medio de los compases iniciales del torneo.

Al antesalista yarense solo le restan seis indiscutibles para conseguir ese número redondo y, de paso, convertirse en el décimo segundo granmense en integrar esa lista.

El estadio Calixto García, de Holguín, donde los alumnos de Marcos Naranjo sostendrán el tope inicial ante los Cachorros, se presenta como una sede ideal para el acontecimiento.

Allí escenificarán sus primeros cuatro partidos, por lo que todos los focos se trasladarán hacia esa instalación para seguir al MVP de la final en la serie 61, cuando los Alazanes conquistaron su cuarto campeonato de la historia.

Pero de dilatarse el evento, el parque bayamés Mártires de Barbados quedaría listo para, del 9 al 12, cuando reciban a Guantánamo, reverenciar a “Pica Pica” y con el respaldo de su afición.

De igual forma, Alfredo Despaigne se aproxima a registros importantes en su tránsito por el béisbol nacional, y una de esas marcas se antoja más asequible: seis jonrones para llegar a los 300 y engrosar un selecto grupo de toleteros encabezados por Orestes Kindelán (487).

De conseguirlo, Despaigne alcanzaría al tunero Joan Carlos Pedroso en el décimo puesto. Y si jugara de manera estable, tampoco sería descabellado pensar en su arribo a las mil carreras impulsadas de por vida, pues solo necesita 31 (acumula 969).

Roel Santos también tiene a la vista el millar de incogibles, un hecho que se ha dilatado por sus continuos contratos en ligas extranjeras y ahora no será la excepción, con su partida a tierras nicaragüenses, cuando esté a punto de concluir la etapa clasificatoria del campeonato cubano.

El patrullero niquereño se unirá a Los Dantos de la Liga profesional de ese país, que comienza el 27 de noviembre, y en esa fecha debe haber superado los 931 imparables y, con ello, reducir los 69 que le faltan para redondear los mil.

Granmenses con mil jits o más (orden cronológico)

1-. Agustín Arias Tornés (mil 407)

2-. Pablo Bejerano Morales (mil 569)

3-. Pedro Mora Castillo (mil 178)

4-. Víctor Bejerano Morales (dos mil126)

5-. Félix Benavides Castillo (mil 62)

6-. Santiago Valerio Bejerano Morales (mil 317)

7-. *Yordanis Samón Matamoros (dos mil 629)

8-. *Alfredo Despaigne Rodríguez (mil 343)

9-. Luis Alberto Ferrales Jiménez (mil)

10-. Carlos Benítez Pérez (mil 261)

11-. *Guillermo Avilés Difurnó (mil 107)

*: Jugadores activos

La Demajagua