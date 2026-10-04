Cuba acogerá simposio internacional de enfermedades no transmisibles

El I Simposio Internacional de Enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, se celebrará en Cuba los días 12 y 13 del mes en curso, informó hoy la prensa local.

La cita que se efectuará en la capital tendrá como lema “Por una visión integradora, sanitaria y social en el abordaje de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo”.

De acuerdo con el diario Granma, el encuentro permitirá intercambiar experiencias y conocimientos en torno a la prevención, detección, atención y tratamiento oportunos de estas enfermedades, cuya elevada incidencia y mortalidad constituyen también un importante reto para Cuba.

Las enfermedades crónicas no transmisibles en Cuba tienen un peso significativo en el cuadro de salud de la población, por lo que es vital fortalecer las capacidades de los profesionales resulta determinante para enfrentar este escenario, puntualizó el rotativo.

En opinión del comité organizador, la actualización permanente permite mejorar la identificación de los factores de riesgo, favorecer diagnósticos más oportunos y fortalecer las acciones de prevención y seguimiento.

Las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los principales desafíos para los sistemas sanitarios a nivel mundial y demandan una respuesta cada vez más integral, de ahí la importancia de que los profesionales deberán elevar su nivel de preparación.

Según la Organización Mundial de la Salud, esas dolencias provocan cada año 41 millones de muertes, equivalentes al 71 por ciento de los fallecimientos que ocurren en el planeta.

Los expertos también hacen referencia al impacto de las secuelas y discapacidades asociadas a estas enfermedades, así como el crecimiento de otros problemas de salud vinculados al envejecimiento y a la salud mental.

Radio Bayamo