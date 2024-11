Fallece a los 91 años Quincy Jones, leyenda de la industria musical estadounidense y productor de “Thriller”, de Michael Jackson

Entre finales de los setenta y la década de los ochenta, Jones produjo Off the Wall, Thriller y Bad, los primeros álbumes de la carrera solista de Michael Jackson. Foto: Jordan Strauss/ Invision/ AP.

“Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, dijo la familia en un comunicado.

Jones, nacido en Chicago en 1933, fue merecedor de 28 premios Grammy, un Oscar honorífico y un Emmy por Raíces. También recibió la Legión de Honor de Francia, el Premio Rudolph Valentino de la República de Italia y un homenaje del Centro Kennedy por sus contribuciones a la cultura estadounidense.

Entre finales de los setenta y la década de los ochenta, Jones produjo Off the Wall, Thriller y Bad, los primeros álbumes de la carrera solista de Michael Jackson.

Para Thriller, reclutó a Eddie Van Halen para el solo de guitarra en Beat It y también participaron varios miembros de la banda Toto, con una sobresaliente trayectoria como músicos de sesión.

Además, recurrió a Vincent Price para una narración espeluznante en la pista que daba título al álbum, que vendió más de 20 millones de copias en 1983 y continúa como el más vendido de la historia a cuatro décadas de su publicación.

Quincy superó las barreras raciales al convertirse en vicepresidente de Mercury Records a principios de los sesenta y acumuló un catálogo musical extraordinario que incluye algunos de los hitos de la canción popular estadounidense.

Arregló discos para Sinatra y Ella Fitzgerald, compuso las bandas sonoras de Raíces e In the Heat of the Night, organizó la celebración inaugural del presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de We Are the World, el disco benéfico de 1985 que incluyó a Michael Jackson, Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder y Bruce Springsteen.

Lionel Richie, quien coescribió We Are the World y fue uno de sus cantantes, calificó a Jones com “el maestro de orquesta”.

“Si un álbum no tiene éxito, todos dicen que fue culpa del productor, así que si tiene éxito, también debería ser tu culpa”, dijo Jones en una entrevista con la Biblioteca del Congreso en 2016.

“Las canciones no aparecen sin más de repente. El productor debe tener la habilidad, experiencia y capacidad para guiar la visión hasta su finalización”, agregó.

La primera película que produjo, El color púrpura, recibió 11 nominaciones al Oscar en 1986, pero ninguna victoria.

Trabajó con gigantes del jazz (Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington), raperos (Snoop Dogg, LL Cool J), estrellas de la balada (Sinatra, Tony Bennett), cantantes pop (Lesley Gore) y estrellas de rhythm and blues (Chaka Khan, la rapera y cantante Queen Latifah).

(Con información de AP)

Cubadebate