Avanza Pilón en las labores de recuperación

Inmerso en la recuperación tras el paso del huracán Melissa se encuentra el municipio Pilón, cuyas afectaciones se reportan mayormente en viviendas con daños menores, así como cables eléctricos y árboles caídos.

José Antonio Sánchez Pino, especialista principal en el Departamento de la Defensa del municipio, plantea que los servicios más perjudicados fueron el eléctrico, las comunicaciones y el abasto de agua; mientras la agricultura también reporta daños de consideración, sobre todo en las siembras de plátano y frijol.

Sánchez Pino explicó hasta la fecha se conocen daños en 134 viviendas con derrumbes parciales y daños en los techos e impermeabilización de estos, este último en la comunidad de los edificios; la mayor cantidad de casos de este tipo se concentran en el consejo popular Batey Azucarero.

Refiere que se encuentran rehabilitando servicios, abasto de agua, energía eléctrica, comunicaciones, viales y la alimentación, con énfasis en la desobstrucción por la caída de cerca de tres mil árboles que bloquean el paso en las vías públicas y hacia 50 comunidades.

El restablecimiento del servicio eléctrico es una batalla que poco a poco libra este municipio. Sánchez Pino alega que la Empresa eléctrica realizó una prueba para llevar este servicio al hospital y los edificios, además se trabaja en reparar una avería que da paso desde este día a la rehabilitación del importante servicio.

En cuanto a las comunicaciones, la cabecera municipal ya cuenta con señal y conexión a internet y móvil, un poco más inestable en otras localidades, debido a la afectación que sufrió la fibra óptica.

La Demajagua