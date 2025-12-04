Ballet Nacional de Cuba rendirá homenaje a Alicia Alonso

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, presentará una temporada especial del clásico “Don Quijote”, dedicada a honrar la memoria de la legendaria prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019) con motivo del aniversario 105 de su natalicio.

Como muestra de respeto a tan relevante figura de la cultura universal, desde el año 2020 se declaró el 21 de diciembre como Día de la Danza Iberoamericana, en aras de inmortalizar su fecha de nacimiento, recordó el BNC en una nota de prensa.

Las funciones de “Don Quijote” tendrán lugar en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, los días 19, 20 y 21; 26, 27 y 28; y el 29 y 30 de diciembre, para completar temporada el jueves primero de enero de 2026.

Siguiendo una tradición de más de seis décadas, esta última función celebrará el aniversario 67 del triunfo de la Revolución y el comienzo del nuevo año, significa la fuente; añadiendo que el horario de las presentaciones es a las 7:00 p.m. excepto los domingos que serán a las 5:00 p.m.

Varios artistas del BNC tendrán la oportunidad de debutar en los roles principales de “Don Quijote”, junto a primeros bailarines ya consagrados; y, además, se espera la presencia de estrellas de compañías extranjeras como invitados, cuyos nombres se anunciarán oportunamente.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.