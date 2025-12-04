Cuba no descansa en la lucha contra las drogas, afirma ministro

Cuba no es productor, ni tránsito, ni destino de estupefacientes, por lo tanto, la presencia de esas sustancias sigue siendo limitada en el país y la premisa es tolerancia cero, afirmó hoy Oscar Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Drogas.

En conferencia de prensa realizada en La Habana ante la prensa nacional y extranjera, el jurista significó que la lucha es de todos, por ello en la Comisión participan organismos, organizaciones de masas y las familias, unidos para combatir ese flagelo que tanto daño puede provocar a la salud de las personas, a la buena convivencia en la nación y a la seguridad nacional.

Prevenir y enfrentar son los dos caminos fundamentales del trabajo, subrayó Silvera Martínez, y añadió que a través de encuentros con la población, especialmente con los más jóvenes, se puede crear un sentimiento de rechazo a las drogas; es un modo eficaz de combatir ese flagelo y nos ha dado buenos resultados, apuntó.

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano especializado de enfrentamiento a las drogas del Ministerio del Interior (Minint), dijo que ante el complejo fenómeno internacional del uso ilícito de drogas, el aumento del consumo y el tráfico, así como la diversidad de los mismos, el país ha tenido que prepararse.

Aseguró que Cuba cuenta con las condiciones técnicas para detectar en frontera la presencia de los nuevos compuestos químicos, que son muy peligrosos y letales.

Entre 2024 y 2025 se obstaculizó la entrada al país por vía aérea de 72 operaciones provenientes de once orígenes diferentes, precisó Poey Guerra, pero significó que la mayoría de las personas proviene de Estados Unidos.

El primer coronel Ivey David Carvallo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, expresó que Cuba se encuentra en un entorno geográfico complejo porque está en medio de la vía de los productores del sur y los mayores consumidores en el norte, por lo cual controlar el recalo de drogas es una de las tareas fundamentales que realiza esa fuerza.

Informó que capturaron en el último año 14 lanchas rápidas con 39 personas a bordo, lo cual es un aporte importante para la región y Estados Unidos, y añadió que mantienen intercambio de mensajes y avisos con los guardacostas estadounidenses.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.