Siria celebra por primera vez el Día Internacional de DDHH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) anunció hoy que Siria se prepara para conmemorar, por primera vez en su historia, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre.

De acuerdo a lo difundido por Syria TV, el jefe de la sección de Oriente Medio y Norte de África del Acnudh, Mohammad Al-Nassour, dijo que la rendición de cuentas sigue siendo una demanda central del pueblo sirio y se refirió a la creación de una comisión nacional para investigar los violentos sucesos en la región costera, creada con apoyo técnico del Alto Comisionado, y confirmó que algunos implicados ya enfrentan procesos judiciales ante la justicia nacional.

El funcionario informó que el gobierno sirio acordó renovar el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, lo que permitirá continuar revisando las violaciones cometidas antes y después del derrocamiento del gobierno del presidente Bashar Al-Assad en diciembre del 2024.

Al-Nassour subrayó que la justicia transicional será una prioridad para 2026, incluyendo la búsqueda de la verdad, la reparación y la reconciliación nacional.

Afirmó, además, que la situación en Siria muestra mejoras tangibles y que cada visita del Acnudh a Damasco refleja “cambios visibles”.

Tras años de restricciones operativas, la Oficina del Alto Comisionado ahora cuenta con un equipo permanente en la capital, lo que el funcionario calificó como un cambio fundamental en la cooperación bilateral.

El representante de la ONU aclaró que la oficina en Damasco actúa como asesora de las autoridades, elaborando informes y realizando actividades de monitoreo y alerta para prevenir violaciones.

La celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos se realizará bajo el lema “Un enfoque de derechos humanos para la reconstrucción”, en coordinación entre el Acnudh y el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio.

Al-Nassour describió esta primera conmemoración como el inicio de una nueva etapa en la relación entre Naciones Unidas y el gobierno sirio, orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos en la que describió como la “Nueva Siria”.

